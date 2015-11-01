محافظ شمال سيناء يتجه غدًا لموقع حطام الطائرة الروسية

قال مصدر مطلع بشمال سيناء، إن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سيتجه صباح باكر لموقع سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء.

من ناحيتها، قررت المحافظة الدفع بسيارات مياه وخيام وإقامة نقطة طبية لمساعدة الفرق الأمنية والطبية التى تقوم بمهام البحث عن حطام الطائرة، كما أقامت غرفة عمليات وطوارئ تتمركز بمجلس ومدينة الحسنة لمتابعة التطورات عن قرب.

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