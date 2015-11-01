بالصور.. ختام فعاليات مهرجان "شخصيات مصرية" بمرسى علم

اختتمت اليوم السبت فعاليات مهرجان "شخصيات مصرية" بمدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، لتشجيع السياحة الداخلية، وسياحة الصحراء التى شارك فيها عشرات القبائل البدوية من كل أنحاء مصر

وكانت قد انطلقت الأربعاء الماضى وبعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، فعاليات مهرجان "شخصيات مصرية" الذى يجمع فى مكان واحد عشرات القبائل البدوية من كل أنحاء مصر لإقامة حوار بينها والتعريف بثقافتها وأصولها، فى حضور مصريين وأجانب ينتمون لمدن لا تعرف الكثير عن حياة البدو.

وأقيم المهرجان على مدار ثلاثة أيام فى محمية "وادى الجمال" الطبيعية فى مدينة مرسى علم والتى تبعد 175 كلم جنوب الغردقة على ساحل البحر الأحمر بمشاركة 369 بدويًا ينتمون إلى ما يقرب من 25 قبيلة تعيش ما بين سيوة والفرافرة فى الصحراء الغربية وبلاد النوبة فى أقصى الجنوب وشمال وجنوب سيناء فى أقصى الشمال الشرقى، وصولاً إلى قبيلتى العبابدة والبشارية الذين سكنوا على طول ساحل البحر الأحمر منذ زمن بعيد.

وقال وليد رمضان، منظم المهرجان إن الهدف الرئيسى للمهرجان خلال السنوات الماضية التى أقيم فيها، كان توفير فرصة للقاء بين ممثلى القبائل التى سكنت صحراء مصر سنوات طويلة دون أن تلتقى ببعضها.

وتحول المهرجان إلى خلق فرصة للمشاركين من البدو وسكان المدن المصريين والأجانب للاختلاط ببعضهم ليكتشفوا بيئات وعادات وأسلوب حياة شخصيات مختلفة تعيش بالقرب منهم ولا يعرفون عنهم الكثير.

ويتميز المهرجان بالاعتماد الكامل على أسلوب حياة البدو والخامات الطبيعية غير الملوثة للبيئة، حيث يقيم الجميع فى خيام وسط الصحراء ويستمتعون على مدار الأيام الثلاثة بطعام صحى وطقس مختلف وطقوس خاصة بالقبائل التى تقدم كل منها رقصاتها وأغنياتها وشعرائها وعاداتها وتقاليدها وأطعمتها الشهيرة ومشروباتها المعتادة وأبطالها فى مجالات رياضية عدة أبرزها سباق الهجن.



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