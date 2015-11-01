وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق بالمنيا غدا

يقوم الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات، غدًا الأحد بجولة تفقدية فى محافظة المنيا، يستقبله خلالها عبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة، نائبًا عن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيًا نظرًا لارتباطه باجتماع موسع بوزارة الإسكان، لبحث عدد من المشاريع الخاصة بمحطات الصرف الصحى الكبرى بالمراكز والقرى وكذلك مشكلة مصرف المحيط .

ويتفقد وزير النقل خلال الجولة، عدد من الطرق التابعة للمشروع القومى للطرق ومنها طريق الشيخ فضل - رأس غارب، كما يتفقد الطريق الصحراوى الغربى والازدواج بالطريق الزراعى ثم كوبرى الاخصاص العلوى بمدينة المنيا إلى جانب ورش الإضافية على الطريق الزراعى ومحطة السكة الحديد بالمنيا.

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