نقيب الصيادين بكفر الشيخ: سنقاطع مرشحى الأحزاب فى المرحلة الثانية

استنكر أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، حالة التهميش التى يعانى منها قطاع الصيد والصيادين ما تسبب فى حالة من الغضب الشديد وسط القطاع، خاصة بعدما حدث لهم نتيجة الحالة الجوية والتى لقى فيها عشرة صيادين بكفر الشيخ مصرعهم، وتجاهل جميع الأحزاب والمرشحين سواء داخل أحزابهم أو فى برامجهم الانتخابية، رغم القوة التصويتية خاصة فى المرحلة الثانية والتى يصل أصوات الصيادين وأسرهم لأكثر من 12 مليون صوت على الأقل.

وأضاف نصار فى بيان له اليوم، أن نقابة الصيادين تطالب جموع الصيادين الذين لهم حق التصويت فى المرحلة الثانية بعدم اختيار أى مرشح ينتمى لأى حزب حيث أن جميع الأحزاب عبارة عن مكاتب كرتونية لا نراها إلا أيام الانتخابات فقط.

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