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وفد من هيئة الموانئ السنغافورية يتفقد ميناء العين السخنة

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وفد من هيئة الموانئ السنغافورية يتفقد ميناء العين السخنة وفد من هيئة الموانئ السنغافورية يتفقد ميناء العين السخنة
استقبل ميناء العين السخنة، اليوم السبت، وفدا من أعضاء مجلس مديرين هيئة الموانى السنغافورية، وذلك فى إطار زيارتهم لبحث فرص الاستثمار بالموانئ المشاركة بمشروعات محور قناة السويس، حيث تفقد الوفد موانئ السخنة وشرق التفريعة ببورسعيد.

ومن جانبه، رحب اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالوفد وشرح لهم خصائص ومواصفات ميناء السخنة ومميزاته، وفرص الاستثمار المتاحة بالميناء، وسبل التعاون والتنسيق للتكامل بين ميناء السخنة والموانى السنغافورية، ثم قام الوفد بجولة تفقدية بالميناء للتعرف على الأرصفة والأنشطة بالميناء وكيفية الإدارة، حيث أبدى الوفد إعجابه بميناء السخنة وأنظمة العمل المتبعة بالميناء بكافة النواحى ورافق الوفد ممثلى هيئة قناة السويس وممثلى ميناء شرق التفريعة.

وتأتى هذه الزيارة ردا على دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لهيئة الموانئ السنغافورية لزيارة الموانئ المصرية والاستفادة من الخبرات السنغافورية فى مجال إدارة الموانئ.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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