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إحالة مدير إدارى بجامعة بنى سويف للتحقيق بعد اتهامه بالتحرش من موظفة

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إحالة مدير إدارى بجامعة بنى سويف للتحقيق بعد اتهامه بالتحرش من موظفة إحالة مدير إدارى بجامعة بنى سويف للتحقيق بعد اتهامه بالتحرش من موظفة
أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف مدير إدارى بإحدى كليات الجامعة للتحقيق وإيقافه عن العمل بعد اتهام إحدى الموظفات له بالتحرش بها بألفاظ خادشة.

وكان الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف تلقى شكوى من إحدى الموظفات بإحدى كليات الجامعة الموجودة داخل الحرم الجامعى بتعرضها للتحرش من قبل مدير الكلية والتعامل معهن بألفاظ سيئة ومطالبته بمقابلتها خارج الجامعة.

ومن جانبها رفضت إدارة العلاقات العامة بجامعة بنى سويف إصدار أى بيان إعلامى حول الواقعة إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وإصدار إدارة الشئون القانونية نتيجة التحقيقات التى توصلت إليها.
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