مرشح قبطى بالعاشر من رمضان يستشهد بآية الكرسى فىى دعايته الانتخابية

جسد المرشح المسقل حنا بشرى حنا على المقعد الفردى بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية فى مدينة العاشر من رمضان ، الوحدة الوطنية فى الدعاية الانتخابية الخاصة به ، حيث وضع اية الكرسى فى الجانب الأيمن لورقة الدعاية الخاصة به .

يذكر أن المرشح حنا بشرى يعمل منذ عام 2006 كسكرتير عام لجمعية الفرقان التابعة للجمعية الشرقية بالمجاورة 34 فى العاشر .

الجدير بالذكر، أن عدد اللجان الانتخابية الخاصة بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر إجراء انتخابات الدائرة فى المرحلة الثانية لماراثون البرلمان، يصل عددها 50 لجنة بإجمالى 110 آلاف صوت، ممن لهم حق التصويت.

وتوجد 23 لجنة فى دائرة قسم أول بإجمالى 52 ألف و984 صوتا فى 3 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33.



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