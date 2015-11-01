إلبس حاجة فى رجلك.. 8 أضرار للمشى حافى بالمنزل أهمها الصداع وضرر الكليتين

"يابنى البس شبشب"، جملة تكررها الأم المصرية كثيرًا على مسامع أولادها، مطالبة كل منهم بعدم السير حافيًا، وهو نداء صحى وينصح به الأطباء، فسواء كنا فى فصل الصيف أو الشتاء، فى برودة الطقس أو فى سخونته، فلابد من ارتداء حذاء أو "شبشب" فى المنزل لتفادى أضرار السير حافيًا.

الدكتور محمد عبد الله أخصائى الأطفال، حذر بشكل خاص الأطفال من السير حافيًا، دون ارتداء ما يفصل بين الأرضية وباطن القدم وأكد أن درجة حرارة الأرضيات خاصة الأرضيات الرخام والجرانيت، والسيراميك حتى البلاط، تختلف عن درجة حرارة الجسم وتسبب الكثير من الأضرار، لأن باطن القدم ملىء بالأوردة والشرايين التى تغذى كل مناطق الجسم وأوضح أخصائى الأطفال عددًا من الأضرار التى تلحق بالجسم نتيجة المشى حافيًا ومنها:

- الإصابة بالبرد والأنفلونزا نتيجة انتقال البرودة من القدم للجسم

>- ارتفاع درجة حرارة الجسم

>- الشعور بالرعشة أو البرودة فى الجسم

>- يعانى البعض من ألم فى الكليتين

>- آلام بالقدمين والساقين والركبتين

>- آلام مبرحة بالمفاصل

>- الإصابة بالصداع فى بعض الحالات

>- خشونة جلد باطن القدم وتشققه وقد يصل حد النزيف، لجفاف جلد باطن القدم.

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