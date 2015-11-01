إسماعيل يوسف: غاب عنا 8 لاعبين للإصابة.. وهذه ضريبة العمل في الأهلي والزمالك

يعتقد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن فترة توقف الدوري ستفيد جوزفالدو فيريرا المدير الفني، من أجل تحسين الأوضاع داخل الفريق.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي 2-1 اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري، قبل مواجهة المقاولون العرب.

وتتوقف مسابقة الدوري لأكثر من شهر عقب مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وقال إسماعيل يوسف لقناة "TEN" عقب المباراة: "كنا قادرين على حسم الشوط الأول بأكثر من هدف، ولكن عابنا التسرع في إنهاء الهجمات".

وتابع "الزمالك يعاني من غياب 8 لاعبين للإصابة، وأي فريق ينافس على البطولة يجب أن يتأثر بهذه الغيابات، ولكن المهم هو الخروج بالفوز بعد التعادل مع أسوان".

واستدرك "سيكون التركيز أكبر خلال فترة التوقف، وسنستعيد اللاعبين الغائبين".

وأكمل مدير الكرة بالزمالك "الزمالك والأهلي أكثر فريقين تأثرا من عدم توقف المسابقات خلال الفترة الماضية، بسبب انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخب مصر. ولكن اعتقد أن فترة التوقف ستريح الفريقين".

وأشار تيجانا إلى أن مجلس إدارة الزمالك يدعم الجهاز الفني بشكل كبير.

وأتم "العمل في الأندية الكبيرة مثل الزمالك والأهلي تجعل الناس تراقبك أكثر، ولكن هذا قد يعطيك أيضا حافزا أكبر للنجاح".