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الأولى في الدوري المصري .. سموحة: إقالة محمد يوسف

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الأولى في الدوري المصري .. سموحة: إقالة محمد يوسف الأولى في الدوري المصري .. سموحة: إقالة محمد يوسف

أعلن وليد عرفات عضو مجلس إدارة سموحة عن إقالة محمد يوسف من تدريب الفريق، عقب الخسارة من للمقاصة في الجولة الثالثة من الدوري 2-0 اليوم السبت.

وتعرض سموحة للخسارة الثانية على التوالي في الدوري، عقب السقوط أمام بتروجيت 3-0.

وقال عرفات لـFilGoal.com: "قررنا إقالة محمد يوسف، وتعيين ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد".

وتولى يوسف الإدارة الفنية للفريق قبل نهاية الموسم الماضي، وخرج من نصف نهائي كأس مصر على يد الزمالك بطل المسابقة بركلات الترجيح.

وفاز سموحة في أول مبارياته في الدوري على غزل المحلة 1-0.

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