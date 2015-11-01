قيادى بفتح: حماس ترفض الاحتفال بذكرى الرئيس عرفات بساحات غزة الرئيسية

قال عضو المجلس الثورى لحركة فتح، عضو المجلس التشريعى، الدكتور فيصل أبو شهلا، إن حركة حماس رفضت إحياء ذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات فى أحد الميادين الكبيرة بقطاع غزة.

وأكد أبو شهلا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء السبت، أن الدكتور زكريا الأغا عضو مجلس إدارة مؤسسة الرئيس ياسر عرفات، ومسئول فتح فى قطاع غزة، يرافقه جميل مجدلاوى القيادى بالجبهة الشعبية التقيا بمسئول حركة حماس فى غزة إسماعيل هنية للموافقة على الاحتفال بذكرى الرئيس ياسر عرفات، مشيرًا إلى أن هنية رفض إقامة الاحتفال فى مكان جماهيرى ومفتوح، وإنما يقتصر الأمر على الاحتفال فى قاعة مغلقة.

وأوضح أبو شهلا أنه ليس من حق حركة حماس رفض إقامة الاحتفال بذكرى الشهيد ياسر عرفات، مؤكدًا أن حماس ما زالت تسيطر على الأجهزة الأمنية فى القطاع بشكل كامل.

وأشار إلى أن حركة فتح لن تقبل بإقامة احتفال فى مكان صغير لا يتسع لأبناء حركة فتح فى قطاع غزة.

ويذكر أن عناصر حركة حماس قد أفشلت الاحتفال بذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات العام الماضى، وقامت بتفجير منازل وسيارات قيادات بارزة فى حركة فتح وأفسدت احتفال العام الماضى.

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