عمرو الليثى:التلفزيون المصرى يتعرض لحملة ظالمة..وأقول للمسيئين له "اختشوا"

قال الدكتور عمرو الليثى، إن التليفزيون المصرى واتحاد الإذاعة والتليفزيون من أهم وأعرق الأجهزة الإعلامية فى مصر والعالم العربى منذ إنشائها علم 1960، ومدرسة كبيرة خرجت المئات والآلاف من المبدعين فى كل المجالات، من مجال كتابة السيناريو والإخراج والتصوير والتمثيل، موضحًا أن التليفزيون المصرى يتعرض لحملة ظالمة.

وأضاف الليثى، أثناء برنامجه "بوضوح" المذاع على فضائية الحياة، تعليقًا على سخرية الإعلامى أكرم حسنى "سيد أبو حفيظة"، وفضائية mbc، من التليفزيون المصرى، قائلاً: "التليفزيون المصرى صاحب فضل على الجميع، وهناك حملة سيئة للغاية ومؤلمة للأسف الشديد تسىء لهذا المبنى العريق"، مؤكدًا أن كل العاملين به أجلاء محترمون.. تعبوا وشقيوا ليبنوا هذا الصرح العظيم منذ عام 1960 حتى 2015.

ووجه الليثى رسالة للمسيئين للتليفزيون المصرى مفادها: "أقول لكل من يحاول أن يسيء للتليفزيون المصرى اللى إحنا اتعلمنا منه كإعلاميين: "عيب اختشوا على دمكم".

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