عصام الأمير لأسامة كمال مهددا mbc: الاعتذار غداً أو وقف البث داخل مصر

أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رفضه لحملة الهجوم التى تقودها (إم بى سى mbc ) ضد التليفزيون المصرى، مؤكداً على ضرورة اعتذار القناة عن الإساءة التى حدثت، محذراً إياها فى حال عدم الاعتذار بشكل رسمى من المحطة ككل، فسيتم اتخاذ الإجراءات مع المنطقة الحرة صباح الغد، لوقف بثها من داخل جمهورية مصر العربية.

وقال "الأمير" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" إن اكرم حسنى أراد بهذه الأغنية وبرنامجه الساخر هدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وطالب "الأمير" (إم بى سى mbc ) بتقديم اعتذار رسمى، وإلا سيتخذ من جانبه الإجراءات القانونية لإيقاف بثها من مصر، قائلاً: "لا بد من اعنذار رسمى من هذه المحطة على البرنامج الفج، وأن يكون من من المؤسسة ككل وليس كشخص وإذا لم يصل حتى صباح الغد سيتم اتخاذ الإجراءات مع المنطقة الحرة الإعلامية للمطالبة بوقفها، كما سأقدم طلب لأى جهة لمنع بثها من داخل جمهورية مصر العربية "

وأشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أن "الإعلام أكثر حاجة تسىء للدولة فى الفترة الأخير ولم يترك شىء من الموبقات، ولكن لا يمكن السماح لمؤسسة اعلامية ضيف علينا فى مصر، أن تقوم بالهجوم على التليفزيون المصرى بهذا الشكل، لأنه أمر مرفوض وإساءة كبيرة لمصر".

جدير بالذكر أن "اليوم السابع" أول من أثارت قضية تهكم سيد أبو حفيظة على التليفزيون المصرى، وإساءة البرنامج المذاع على قناة MBC لتاريخ وعراقة ماسبيرو، كما انفردت بكشف أن قناة MBC غير مسجلة كقناة فضائية أو شركة مساهمة مصرية وتخالف القانون .

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