موجز المحافظات.. النيابة تنتهى من معاينة موقع حطام الطائرة الروسية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، السبت، أبرزها أنه انتهى فريق نيابة شمال سيناء، من معاينة موقع حطام الطائرة الروسية، برئاسة فريق النيابة المستشار عماد الدهشان المحامى العام لشمال سيناء، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، الدكتور عادل تعيلب، أنه تم فتح جسر للإسعاف الطائر بين بورسعيد ووسط سيناء، لنقل ضحايا ومصابى حادث الطائرة الروسية، حيث تم توجيه 35 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

من جانب آخر، تمكن ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث بالاشتراك، مع ضباط الأمن الوطنى من ضبط مشرف بشركة ومدرس كيمياء من قيادات الخلية الإرهابية التى أرسلت تهديدات للقضاة عبر رسائل نصية لمنعهم من الإشراف على الانتخابات.

وسادت حالة من الذعر والفزع بين أهالى مركز رشيد بالبحيرة، بعد نفوق كميات من الأسماك بنهر النيل بالقرب من قناطر إدفينا، لأسباب غير معلومة حتى الآن، وامتنع الكثير من المواطنين عن شراء الأسماك بكافة أنواعها تخوفا من إصابتهم بالتسمم، كما توافدوا على المحلات التجارية لشراء المياه المعبأة عوضا عن مياه الشرب خوفا من تلوثها.

وهاجم تمساح ضخم عمال رى بعزبة حميدة داخل حوض مياه الصرف الصحى المعالج المخصص لرى غابة شجرية تابعة لمركز الوسطى ببنى سويف، وعلى الفور قاموا بتحرير محضر بمركز شرطة ناصر يستغيثون فيه بالشرطة لحماية العمال وأهالى المنطقة من خطر التمساح.

و إلى أهم الأخبار:

فتح جسر للإسعاف الطائر بين بورسعيد وسيناء لنقل ضحايا الطائرة الروسية

أول صور لتفقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع لموقع الطائرة الروسية المنكوبة

ضبط عضوين بخلية بالبحيرة هددت القضاة لإثنائهم عن الإشراف على الانتخابات

ذعر بين أهالى رشيد بالبحيرة لنفوق كميات كبيرة من الأسماك بنهر النيل

تمساح ضخم يهاجم عمال بعزبة حميدة بعد هروبه من فيلا صاحبه ببنى سويف

محافظ المنوفية يحيل 50 موظفًا للنيابة بسبب الرشوة والإهمال منذ توليه منصبه

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