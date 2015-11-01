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3 قطع بحرية إيطالية تنتهك سيادة ليبيا وتتوغل فى شواطئ بنغازى

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3 قطع بحرية إيطالية تنتهك سيادة ليبيا وتتوغل فى شواطئ بنغازى 3 قطع بحرية إيطالية تنتهك سيادة ليبيا وتتوغل فى شواطئ بنغازى
أدانت الليبية المؤقتة، دخول قطع بحرية حربية تحمل علم دولة إيطاليا وتوغلها بشواطئ مدينة بنغازى دون إذن مسبق من السلطات الليبية.

وقالت الحكومة فى بيان صحفى، مساء السبت، إن القوات البحرية التابعة للجيش الليبى رصدت دخول 3 قطع عسكرية إيطالية للمياه الإقليمية وتوغلها بشواطئ "دريانة" شرقى مدينة بنغازى، دون إذن مسبق من السلطات الليبية.

وأكدت الحكومة، أنها سوف تتعامل بكافة الوسائل التى تمكنها من حماية حدودها وسيادة أراضيها، كما حملت السلطات الإيطالية مسئولية ما حدث، ودعتها إلى احترام المعاهدات المؤقتة بين البلدين.

وتسعى العديد من القوى الغربية لمحاولة فرض الوصاية على الدولة الليبية عبر تدخلاتها فى شئون الدولة الجارة، بذريعة محاربة الهجرة غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإرهابى.


>الثنى يبحث مع لجنة الصحة بالبرلمان الليبى الاختناقات التى تواجه قطاع الصحة
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