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موجز الصحافة المحلية.. الصندوق الأسود يكشف أسرار سقوط الطائرة الروسية

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موجز الصحافة المحلية.. الصندوق الأسود يكشف أسرار سقوط الطائرة الروسية موجز الصحافة المحلية.. الصندوق الأسود يكشف أسرار سقوط الطائرة الروسية
تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان" الصندوق الأسود يكشف أسرار سقوط الطائرة الروسية بسيناء"، حيث أعلنــت وزارة الطيــران المدنــى عن ســقوط طائرة مدنية روســية من طــراز إيرباص فى مدينة الحســنة وســط ســيناء، صبــاح أمس، وذلــك نتيجــة عطــل فنى فــى المحــركات، وفقــدان الســيطرة علــى الطائــرة، وانقطاع الاتصــال بأبــراج المراقبــة.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد أن اجتماع فيينا حول الأزمة السورية أمس الأول، عكس قدرا كبيرا من الجدية والرغبة فى إطلاق عملية سياسية فى سوريا بشكل عاجل، مؤكدا ان ستستمر فى المشاركة باجتماعات المرحلة المقبلة، معربا عن أمله فى إن تتاح الفرصة للأطراف المشاركة لتوسيع نطاق جوانب الاتفاق، وتقليل الفجوات بين المواقف المختلفة.

وحصلت جريدة «الأخبار» على نص اللائحة العقارية الجديدة التى وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرارها فى إطار دفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة بصفة خاصة ومصر بصفة عامة والتيسير على المستثمرين، حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين، وقد دخلت اللائحة حيز التنفيذ بعد اعتمادها.

كما علمت جريدة "المصرى اليوم" من مصادر حكومية مطلعة، أن وزارة الكهرباء والطاقة تعد مشروع قانون جديد للبرنامج النووى يتضمن تعديلات للائحة الداخلية لهيئة المحطات النووية وإعفاءات جمركية على مكونات المحطة النووية المتوقع أن يتم توقيع عقد البدء فيها نهاية العام الجارى.

وقال مصدر مطلع بوزارة التنمية الحولية لجريدة "الشروق" إنه سيتم إجراء تغيير محدود فى حركة المحافظين قبل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التى ستجرى يومى 22 و23 نوفمبر، مشيرا إلى أن التغيير من المقرر أن يشمل 7 محافظات فى مقدمتها محافظة الإسكندرية.

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مصر 365

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