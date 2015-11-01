جائزة خليفة لنخيل التمر تشارك بالمعرض الدولي في المغرب

تشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في فعاليات النسخة السادسة للمعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود بالمملكة المغربية الشقيقة، في الفترة من 29 أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وذلك من خلال جناح خاص عرضت فيه عدداً من المطبوعات والوثائق التعريفية بالجائزة التي ترصد لمسيرتها المتألقة على مدى ثماني سنوات على مستوى الإنجازات والمكتسبات الرائدة في مجال تشجيع البحث العلمي وتعزيز عطاءات النخلة المباركة، حيث أضحت قبلة ومحراباً علمياً لجميع الباحثين والعاملين والمهتمين بقطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي.

وتأتي مشاركة الجائزة بناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وضمن استراتيجية الجائزة الهادفة إلى دعم قطاع النخيل والارتقاء به محلياً وعربياً وعالمياً، وتأكيداً لمكانتها الرائدة في هذا القطاع.