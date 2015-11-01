نفتدي علمنا بالغالي والنفيس

قال أكاديميون وطلبة من كليات التقنية العليا لـ«البيان» إن علم الإمارات قيمة وطنية غالية تفتدى بكل غالٍ ونفيس، والاحتفال بيوم العلم يعكس وحدة الإمارات وتلاحم شعبها تحت راية واحدة في ظل قيادة حكيمة، مؤكدين أنهم يجددون الولاء للوطن والقيادة في هذا اليوم، ويحرصون كل يوم على تأكيد ذلك بإخلاصهم في عملهم الأكاديمي ودراستهم وحرصهم على التميز العلمي ليساهموا في مسيرة التنمية بالدولة.

وقال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن «يوم العلم» من المبادرات الوطنية المهمة التي عززت قيمة العلم في نفس كل صغير وكبير على أرض الإمارات، وان هذه المناسبة اليوم ينتظرها كل إماراتي ومقيم ليعبر فيها عن الولاء والانتماء للوطن وأرضه وقيادته وشعبه.

علمنا الغالي

وقال المهندس عبد الرحمن الجحوشي إن «يوم العلم يمثل حدثاً وطنياً مهماً تمتزج فيه مشاعر الحب للوطن مع الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة، ليقف أبناء الإمارات جميعاً متعاضدين ويداً واحدة تحت راية علمنا الغالي وخلف قيادته، ليؤكدوا تلاحمهم ويجددوا العهد بالولاء والإخلاص للإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنهم في كليات التقنية العليا حريصون على التفاعل والمشاركة في كافة المناسبات الوطنية.

نموذج فريد

وأعرب الطالب عبدالله أحمد من كلية دبي للطلاب، عن فخره بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وبانتمائه لأرض وشعب الإمارات، الذي يمثل نموذجاً فريداً بين شعوب العالم، ويعتبر أن يوم العلم مبادرة رائدة تعطي الشباب الفرصة ليعبروا عن مشاعر الولاء والانتماء للدولة.

معنى خاص

وقال الطالب حارب المزروعي من تخصص العلوم الصحية في كلية أبوظبي للطلاب، إن علم الإمارات يرفع يومياً على كافة المؤسسات والمدارس والجهات المختلفة، ولكن في يوم العلم يكون له معنى خاص، حيث يمثل فرصة حقيقية للتعبير عن الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

وقال الطالب عبدالله سليم من كلية دبي للطلاب، إنه في يوم العلم الجميع يتغنى بحب الوطن والولاء له ولقيادتنا الرشيدة التي نفخر بها دوماً، وانهم كطلاب كليات التقنية يؤكدون في هذا اليوم وفي كل يوم حبهم للوطن من خلال سعيهم الدائم لتحقيق أفضل المستويات الأكاديمية ليساهموا في مسيرة البناء والنهضة الوطنية.