محمد صالح: مناسبة وطنية تعزز الهوية

قال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى بدء حملة شعبية للاحتفاء بيوم العلم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، مناسبة وطنية تعزز الولاء والانتماء ويجدد من خلالها الشعب ولاءه لوطنه والانجازات والمكتسبات التي تحققت في جميع المجالات.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سوف تنظم احتفالية بهذه المناسبة في المبنى الرئيسي في عجمان سيبدأ بالسلام الوطني ثم رفع العلم وبعدها قسم الولاء وإلقاء قصيدة بهذه المناسبة الوطنية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 12 ظهراً.