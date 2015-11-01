صدور الطبعة الفرنسية من كتاب «السراب» لجمال السويدي

صدرت أخيراً الطبعة الفرنسية من كتاب «السراب» لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك بعد الإقبال الكبير على طبعتيه باللغتين العربية والإنجليزية، سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها.

وصدرت الطبعة الخامسة من الكتاب باللغة العربية والطبعة السابعة باللغة الإنجليزية، وحقق رواجاً كبيراً على المواقع الإلكترونية العالمية المختصة ببيع الكتب حول العالم، وفي مقدمتها موقع «أمازون»، حيث حصل على المرتبة الأولى ضمن الكتب الأكثر مبيعاً في تصنيف القارئ الإلكتروني «كيندل -Kindle» التابع لـ«أمازون».

وعلى خمس نجوم في موقع «بارنز آند نوبل» - نوك بوكس Nook Books - وخمس نجوم في موقع «كوبو -Kobo»ooks) وخمس نجوم في موقع «آيتيونز - iTunes»، وعـقدت حول الأفكار الواردة فيه الكثير من المحاضرات والندوات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتحدثت عنه عشرات المقالات والتقارير في وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن تصدر تباعاً طبعات من الكتاب بلغات أخرى مثل الروسية والألمانية والأوردية والصينية والإسبانية وغيرها.