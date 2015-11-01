أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

صدور الطبعة الفرنسية من كتاب «السراب» لجمال السويدي

Google+ Print
صدور الطبعة الفرنسية من كتاب «السراب» لجمال السويدي صدور الطبعة الفرنسية من كتاب «السراب» لجمال السويدي

صدرت أخيراً الطبعة الفرنسية من كتاب «السراب» لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك بعد الإقبال الكبير على طبعتيه باللغتين العربية والإنجليزية، سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها.

وصدرت الطبعة الخامسة من الكتاب باللغة العربية والطبعة السابعة باللغة الإنجليزية، وحقق رواجاً كبيراً على المواقع الإلكترونية العالمية المختصة ببيع الكتب حول العالم، وفي مقدمتها موقع «أمازون»، حيث حصل على المرتبة الأولى ضمن الكتب الأكثر مبيعاً في تصنيف القارئ الإلكتروني «كيندل -Kindle» التابع لـ«أمازون».

وعلى خمس نجوم في موقع «بارنز آند نوبل» - نوك بوكس Nook Books - وخمس نجوم في موقع «كوبو -Kobo»ooks) وخمس نجوم في موقع «آيتيونز - iTunes»، وعـقدت حول الأفكار الواردة فيه الكثير من المحاضرات والندوات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتحدثت عنه عشرات المقالات والتقارير في وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن تصدر تباعاً طبعات من الكتاب بلغات أخرى مثل الروسية والألمانية والأوردية والصينية والإسبانية وغيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية