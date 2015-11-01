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سعيد الطاير:نجدد عهد الوفاء بمسيرة العمل الصادق

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سعيد الطاير:نجدد عهد الوفاء بمسيرة العمل الصادق سعيد الطاير:نجدد عهد الوفاء بمسيرة العمل الصادق

قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في مبادرة رفع علم الدولة بحضور كبار المسؤولين والموظفين، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة».

نجدد الولاء

وأضاف الطاير: نجدد في هذه المناسبة المجيدة عهد الوفاء والولاء للوطن بمواصلة مسيرة الانطلاق والعمل الصادق والمخلص بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود والشيوخ.

وأوضح: نلتف حول راية البلاد الغالية للاحتفال بذكرى خالدة نجدد خلالها العهد لقيادتنا الرشيدة، ونهنئ حكومة وشعب دول الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة سائلين الله عز وجل دوام العزة والازدهار لدولة الإمارات وأبنائها.

إن العلم رمز وطني كبير وأمانة تسلمناها من الآباء المؤسسين توحد قلوبنا على امتداد أيام الزمان، وتدفعنا للمزيد من العطاء الصادق وغير المحدود، والذي يصل عند شعب الإمارات الكريم إلى درجة التضحية بالأعمار والأرواح من أجل الوطن ورفعته.

وقال: نؤكد مواصلة مساعي الهيئة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء والولاء لصون مكتسبات ومنجزات مسيرة ارتوت بالإخلاص والبذل والعطاء وأينعت رخاءً وازدهاراً تحت راية الاتحاد.

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