«كهرباء دبي»: 172 فكرة مبتكرة ضمن مجلس محمد بن راشد الذكي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها 172 فكرة مبتكرة، و7 ملاحظات تطويرية، ضمن مجلس محمد بن راشد الذكي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة الفرصة لسكان دبي ومحبيها حول العالم لتقديم الأفكار المبتكرة والملاحظات التطويرية التي تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأسرع تطوراً في العالم.

ملاحظات

وأثنى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على نوعية الأفكار البناءة والملاحظات التطويرية التي أرسلها الجمهور عن طريق مجلس محمد بن راشد الذكي، وقال: باتت أفكار وآراء وملاحظات الجمهور أدوات ضرورية في عملية التطوير والتحسين المستمر، ورفع مستوى الرضا والسعادة عن الخدمات الحكومية.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نرحب بأفكار وآراء وملاحظات الجمهور والمعنيين التي تساعدنا في التوصل إلى مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تسهم في تخطي توقعات المتعاملين وتحقيق سعادتهم. وسيساعد مجلس محمد بن راشد الذكي، الجهات الحكومية في الحصول على الاقتراحات والأفكار الإبداعية، من خلال منصة مبتكرة للتفاعل المباشر.

أنظمة

وأوضح الطاير أن الأفكار التي أرسلها الجمهور ضمن مجلس محمد بن راشد الذكي تتنوع ما بين أفكار للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وحفظ مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه الناتجة عن أجهزة تكييف الهواء، مروراً بتوليد الطاقة من الرمال، وحركة الطرق، والأنظمة الحيوية، أو تركيب عدادات كهرباء تشحن ببطاقات مدفوعة مقدماً، وغير ذلك من أفكار بناءة.

وتعكف اللجنة العليا برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي التي شكلتها الهيئة على دراسة هذه الأفكار والملاحظات والمباشرة بتنفيذ الأفكار التي ترى الهيئة أنها قابلة للتنفيذ، أو تحويلها إلى الدوائر والجهات الحكومية المختصة.

وأشار إلى أن الهيئة كرمت خالد حطاب من مملكة البحرين الشقيقة، الذي تقدم بفكرة «الحقيبة الذكية» وهي عبارة عن حساب إلكتروني باسم العقار يتم من خلاله وضع مبلغ من المال، على أن يتم تحصيل مبلغ الفاتورة مباشرة من هيئة كهرباء ومياه دبي. ويمكن لصاحب العقار إضافة المبالغ فيها بواسطة طرق عدة، منها أكشاك في مراكز التسوق والمناطق السكنية يمكن لصاحب العقار الوصول إليها بكل يسر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مجلس محمد بن راشد الذكي، وهو المبادرة الذكية الخاصة بدبي والتي تتيح لجميع شرائح المجتمع التفاعل والمشاركة عبر تقديم الأفكار والملاحظات والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها صاحب السمو كما لو كانوا حاضرين في مجلس سموه التقليدي.