محمد بن راشد: توحدت قلوبنا حول علمنا وبذل شعبنا أرواحه فداء لرفعة وطننا

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى بدء حملة شعبية للاحتفاء بيوم العَلَم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر، والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئاسة الدولة.

وقال سموه: الإخوة والأخوات، تحتفل الإمارات بيوم العلم بتاريخ 3 نوفمبر، ويمر علينا هذا اليوم وقد توحدت قلوبنا حول علمنا، وبذل شعبنا أرواحه فداء لرفعة وطننا. مسيرة وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يوم العَلَم مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها جهود آبائنا المؤسسين زايد وراشد وإخوانهما الذين رفعوا راية هذا الوطن وأخلصوا له، وضحوا بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ عليه عالياً شامخاً، ونحن نواصل المسيرة في ظل رؤية أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لتحتل الإمارات المراتب الأولى عالمياً».

ووجّه سموه جميع الجهات الاتحادية إلى رفع عَلَم الدولة بشكل متزامن بعد غد في تمام الساعة 12 ظهراً للتأكيد على أن علمنا هو رمز وحدتنا وعزتنا وعزيمتنا لمواصلة الجهود لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن الغالي.

ولاء للوطن

وأضاف سموه: «نود في هذه المناسبة الوطنية أن نجدد العهد لشعب الإمارات ألا ندخر جهداً من أجل خدمة وطننا الغالي ليرفرف علمنا عالياً شامخا في جميع الميادين».

تطوير

وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السلام الوطني الموحّد بالتزامن مع هذه المناسبة الوطنية ليتم تعميمه على مختلف الجهات الحكومية والمحلية للاستخدام، حيث يأتي تطوير السلام الوطني في إطار جهود تعزيز الهوية الحكومية في جميع الجهات الاتحادية والمحلية، وبما يتماشى مع هوية الدولة والحفاظ عليها في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية.

وقال سموه: «إن السلام الوطني لدولة الإمارات ليس مجرد لحن يُعزف، إنما هو عنوان ورمز للهوية الوطنية، ووحدة الوطن»، وأضاف سموه: «سلامنا الوطني أسمى تعبير لتلاحمنا وعشقنا لهذه الأرض، وتفانينا بالحب والعطاء والعمل من أجل رفعة الوطن وعزته، وندعو أبناءنا ومواطنينا إلى العمل والمثابرة ليظل سلامنا الوطني صداحاً كل يوم وفي جميع المحافل».

تغريدات المواطنين تتدفق عبر #يوم_العلم

تدفقت تغريدات المواطنين عبر وسم #يوم_العلم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى توحيد رفع العلم بعد غد الساعة 12 ظهراً، مؤكدين قدسية علم الدولة رمز عزة ووحدة الإمارات.

وتفصيلاً، غرد فرسان الإمارات: «جميل أن تحتفل بيوم العلم بمشاركة أبنائك وعائلتك من حولك، أخبرهم ماذا يعني العلم، وما هي التضحية من أجل العلم، وكيف نحافظ عليه مرفوعاً شامخاً»، وقالت فاطمة الظهوري: «يعيـشُ اتحاد إماراتنا، نموت ويحيا شموخ العلـم».

ودوّن ثاني بن عليان: «عندما نشاهد العلم عالياً، يزيد في ضمائرنا الفخر والانتماء والولاء للوطن والقيادة»، وكتب حمد المطيري: «التجديد والولاء لوطننا الإمارات فرض علينا، فنحن نعيش على أرضها، وننعم بخيرها، وتحمينا من شر الحاقدين والخائنين»، ودونت العنود: «دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا، رمز العروبة، كلنا نفديك، بالدماء نرويك، نفديك بالأرواح يا وطن».

وقالت شيخة الكتبي: «يا علم فوق القمم شامخ وسامك رفّ بالمجد وسما الأرواح جوّك رفّ فوق السارية عِزَّة مدامك لك مهابة شيخ ويْخافك عدوّك»، وقال خالد: «توحدت القلوب لعلم الإمارات، دام عزك يا بلادي، عاش العلم»، في حين تفاعل أحمد محمد قائلاً: «ما أجمل يوم العلم، وما أجمل العلم عندما نرفعه في كل مكان، وما أجمل المنظر العلم، وهو يرف والله يحميج يادولتنا نفتخر فيج كثيراً».

فخر وولاء

ودوّن سيف الدرعي: «في قلوبنا وطن، وفي سمانا علم، هذا علم داري، وهذا أساسي، وارفعه عالياً شامخاً في صدورنا، وشاهداً على صمودنا»، وقال راشد الجسمي: «يوم العلم يوم العز والفخر، يوم نشارك فيه بكل فخر ليبقى شامخاً براقاً، اللهم احفظ دولة الإمارات ورئيسها ومن عليها»، وكتب سالم الجحوشي: «هو يوم تتجدد فيه دماؤنا، فتجري في الشريان نبضاً وحباً، تكتسي بأجمل أربعة ألوان في قلوبنا».

وقال عبد الله: «الكل ينتظر يوم العلم بفارغ الصبر، لنبهر العالم بألوان علمنا الأربعة، لنردد: ارفعه عالياً، ليبقى شامخاً، فقصة حبنا استثنائية»، وغرد عبد الله الفلاحي: «يا الإمارات السبع، تفخري يالحبيبة، وشمخي بالعلم في كل محفل وميدان، خلي من شافه يعرف أن دارنا هيبة، الله يعز شيوخنا ويحفظ بو سلطان».

انتماء

وقال عمر الساعدي: «هذا علم داري، وهذا أساسي، وأنا مواطن والوطن صونته فرض»، وكتب محمد المسكري: «معاني ألوان علم وطني الإمارات بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا».

ودوّن عبد الله العيدروس: «رف يا علم في عالي السارية، رف كلنا فداك، وكلنا نموت دونك رف في حمي شيخ على العز عودك أرواك عز ولا تهاون في صوتك»، في حين كتب محمد الهدية: «في الأفق هناك نحن، أبناء زايد أحبك وطني، والعلم اختزال لمعاني شاسعة وطنية أحبك وطني»، وقال علي أبو الريش: «لنرفع العلم، ونعلو بهاماتنا للسحاب المعزز بضوء النجم، ونرفع النشيد عالياً لبيك يا وطن».

نائب رئيس الدولة: عاش علمنا رمزاً لعزتنا

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى توحيد رفع العلم بعد غد الساعة 12 ظهراً. وقال سموه, في تدوين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ندعو الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى توحيد رفع العلم يوم الثلاثاء المقبل الساعة 12 ظهراً، وعاش علمنا رمزاً لعزتنا ووحدتنا. دبي - البيان