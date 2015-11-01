"صحة فلسطين":72 شهيداً و7200 مصاب جراء المواجهات مع الاحتلال فى أكتوبر

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلى فى شهر أكتوبر كانت 72 شهيدًا، وأكثر من 2270 جريحًا، بالإضافة إلى ما يزيد على 5 آلاف حالة اختناق، نتيجة الغاز المسيل للدموع.

وأضافت الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى -حصل اليوم السابع على نسخه منه- مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الاسرائيلى قتلت 54 مواطناً فى الضفة الغربية و17 فى قطاع غزة، وشاب فى النقب بأراضٍ عام 1948.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء 15 طفلاً، أصغرهم لا يتجاوز الـ8 أشهر، إضافة إلى سيدتين إحداهن قُتلت فى قطاع غزة وهى حامل فى شهرها الخامس، ما يعنى أن 23.6% من مجموع الشهداء هم من الأطفال والنساء.

وأصاب جيش الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 2270 مواطنًا بجروح، جراء إطلاق الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى الإعتداء بالضرب على المواطنين، ما أدى لإصابتهم بكسور ورضوض.

وأوضحت الوزارة أن 2030 مواطن أصيبوا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، منذ بداية الشهر الجارى، فى الضفة الغربية وقطاع غزة وأدخلوا المستشفيات للعلاج، فيما أصيب 220 مواطناً بالرضوض والكسور والجروح نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح، إضافة لإصابة 20 مواطناً بالحروق، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة اختناق سجلت فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة أكثر من 200 إعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم واجبهم الإنسانى فى إنقاذ المصابين والجرحى، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

واقتحمت قوات الاحتلال خلال عدوانها على الشعب الفلسطينى فى شهر أكتوبر مستشفيات المقاصد والمطلع بالقدس والمستشفى العربى التخصصى بنابلس، ما أدى لإرهاب المرضى وإعاقة الطواقم الطبية عن عملها بالرغم من وجود حالات خطرة وبحاجة إلى رعاية حثيثة.

وقال وزير الصحة الفلسطينى الدكتور جواد عواد، إن قوات الاحتلال لم تراعى حرمة المراكز الطبية خلال عدوانها على أبناء الشعب، فعمدت على اقتحام المستشفيات وإرهاب المرضى والطواقم الطبية.

1. مهند حلبى (البيرة) 19 عاما

>2. فادى علون (القدس) 19 عاما

>3. أمجد حاتم الجندى (يطا) 20 عاما

>4. ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما

>5. الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاما

>6. حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما

>7. وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما

>8. محمد الجعبرى (الخليل) 19 عاما

>9. أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما

>10. الطفل اسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما

>11. محمد سعيد على (مخيم شعفاط) 19 عاما

>12. ابراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما

>13. الطفل أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما

>14. الطفل مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً

>15. الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما

>16. محمد نظمى شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما

>17. بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما

>18. علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما

>19. معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً

>20. باسل بسام سدر، (الخليل)، 20 عاماً

>21. احمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً

>22. رياض إبراهيم دار يوسف، (الجانية- رام الله) 46 عاما

>23. فادى الدربى (30 عاما) من جنين (استشهد داخل الأسر)

>24. إيهاب حننى (19 عاما) بيت فوريك – نابلس

>25. إياد خليل محمود العواودة (26) عاما – الخليل

>26. الطفل طارق زياد النتشة (17 عاما) الخليل

>27. الطفلة بيان أيمن العسيلى (16 عاما) الخليل

>28. فضل عوض القواسمى (18 عاما) الخليل

>29. عمر محمد الفقيه (23 عاما) – قطنه – القدس

>30. الطفل معتز أحمد عويسات (16 عاما) جبل المكبر – القدس

>31. مهند العُقبي، (21 عاما)، النقب

>32. هدى محمد درويش، (65 عاماً)، العيسوية

>33. عدى المسالمة (24 عاما)، الخليل

>34. حمزة موسى العملة (25 عاما) من بيت اولا/ الخليل

>35. حسام إسماعيل الجعبرى 18 سنة/ الخليل

>36. الطفل بشار نضال الجعبرى 15 سنة / الخليل

>37. معتز عطاالله قاسم (فى العشرينيات)/ العيزرية

>38. هاشم يونس هاشم (54 عاما)/ الخليل

>39. محمود خالد غنيمات (20 عاما)/ صوريف

>40. الطفل أحمد محمد سعيد كميل (17 عاما)/ قباطية

>41. الطفلة دانيا جهاد ارشيد (17 عاما)/ الخليل

>42. سعد محمد يوسف الاطرش (20 عاما)/ الخليل

>43. رائد ساكت عبد الرحيم ثلجى جرادات (22 عاما) سعير

>44. إياد روحى حجازى جرادات 19 عاما/ سعير

>45. عز الدين نادى أبو شخدم 17 عاما/ الخليل

>46. شادى نبيل القدسى الدويك 22 عاما/ الخليل

>47. هُمام عدنان اسعيد 23 عاماً/ الخليل

>48. اسلام رفيق حماد عبيدو 23 عاماً/ الخليل

>49. فاروق عبد القادر سدر(19 عاما)/ الخليل

>50. مهدى محمد رمضان المحتسب (23 عاما)/ الخليل

>51. احمد قنيبى ( 23 عاماً)/ كفر عقب

>52. الطفل الرضيع رمضان محمد فيصل ثوابتة (8 أشهر)/ بيت لحم

>53. قاسم محمود سباعنة (20 عاما)/ جنين

>54. نديم شقيرات (52 عاما)/ جبل المكبر- القدس

>55. محمود طلال عبد الكريم نزال (18 عاما)/ جنين

>56. شادى حسام دولة (20 عامًا)/ غزة

>57. أحمد عبد الرحيم الهرباوى (20 عامًا) الشجاعية - غزة

>58. عبد الوحيدى (20 عامًا) الشجاعية – غزة

>59. الطفل محمد هشام الرقب (15 عامًا) – غزة

>60. عدنان موسى أبو عليان (22)عامًا خان يونس – غزة

>61. زياد نبيل شرف (20 عاما) – غزة

>62. جهاد العبيد (22 عاماً) دير البلح – غزة

>63. الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما) - غزة

>64. خليل عمر عثمان (18 عاما) – غزة

>65. نور رسمى حسان (30عاما) – غزة

>66. الطفلة رهف يحى حسان (عامان) - غزة

>67. شوقى جمال جبر عبيد (37 عاما)- بيت حانون – غزة

>68. يحيى عبد القادر فرحات (24 عاما) – الشجاعية – غزة

>69. محمود حاتم حميده (22 عاما) شمال غزة

>70. أحمد السرحي، 27 عاما، شرق البريج

>71. يحيى هاشم كريرة 20 عاما، غزة

>72. خليل حسن أبو عبيد( 25 عاما) شرق خانيونس.

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