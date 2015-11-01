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بالفيديو.. شاهد كيف تصدى عمال للصين حاولا سرقة سوبر ماركت

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بالفيديو.. شاهد كيف تصدى عمال للصين حاولا سرقة سوبر ماركت بالفيديو.. شاهد كيف تصدى عمال للصين حاولا سرقة سوبر ماركت
تصدى موظفون وزبائن للصين حاولا سرقة سوبر ماركت، انهالوا عليهما بالضرب المبرح.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل، لحظات محاولة اللص سرقة المتجر؛ حيث قام أحدهما بإخراج سلاح وصوبه نحو أحد العاملين ليتصدى له العاملون والزبائن وانهالوا بالضرب عليهما.
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