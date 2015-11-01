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محلل سياسي: «داعش» تحاول سرقة حادث الطائرة لصالحها

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محلل سياسي: «داعش» تحاول سرقة حادث الطائرة لصالحها محلل سياسي: «داعش» تحاول سرقة حادث الطائرة لصالحها

المحلل السياسي والكاتب الصحفي، عبد الله حمودة

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، عبد الله حمودة، إنّ تنظيم “داعش” الإرهابي يَشعر بـ غضبٍ شديد من جانب روسيا لأنّ قوات الطيران الروسي تستهدفهم في سورية، لذلك لجأت داعش لإصدار بيان غير صحيح مفاده أنّها المسئولة عن سقوط الطائرة.

وأضاف حمودة خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث” المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي موسى العمر، أنّ داعش تقول أنّها المسئولة عن سبب سقوط الطائرة الروسية للتأكيد على أنّ لديهم قدرات ليست موجودة عندهم.

وتابع حمودة أنّ الطائرة التي تحطمت كانت بها عيوب العام الماضي، لذلك قامت روسيا بإجراء تحقيقات بشأنها، موضحاً أنّ داعش لا تمتلك أسلحة دفاع جوي تستطيع الوصول إلى ارتفاع الطائرة الروسية.

وأوضح حمودة أنّ تنظيم داعش يُحاول سرقة حادث تحطم الطائرة لصالحه، كما أنّ هذا التنظيم أصدر بياناً يستبق فيه الأحداث، لأنّهم يعلمون أنّ العلاقات المصرية- الروسية جيدة.

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