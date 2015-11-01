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سياسي عراقي: «العبادي» سيكون آخر رئيس وزراء من حزب الدعوة

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سياسي عراقي: «العبادي» سيكون آخر رئيس وزراء من حزب الدعوة سياسي عراقي: «العبادي» سيكون آخر رئيس وزراء من حزب الدعوة

السياسي العراقي، عزت الشابندر

قال السياسي العراقي، عزت الشابندر، إنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيكون آخر رئيس وزراء من حزب الدعوة، لأنّ الزمن تجاوز هذا الحزب.

وأضاف الشابندر خلال لقاءٍ له ببرنامج “حديث الرافدين” المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أنّ الحديث على الصراع الدائر حالياً بين رئيس الوزراء حيدر العبادي، والسابق نوري المالكي، أمر غير مجدي، قائلاً: “نحن نرى الأمور في خواتيمها لحزب الدعوة”.

وتابع الشابندر أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي، لم يَستطع أنْ يُدير السلطة كما يجب، موضحاً أنّ جميع رؤساء الوزراء السابقين شركاء في الفشل.

وأوضح الشابندر أنّ نوري المالكي رئيس الوزراء السابق لا زال معتقداً بـ ولاية ثالثة، من خلال دفع حزب الدعوة ودولة القانون بـ شخصيات أخرى لإدارة المرحلة تكون بديلة عن رئيس الوزراء الحالي.

من جهته قال الكاتب والصحفي العراقي، عادل المانع،: “هناك حديث متداول على الساحة السياسية أن يكون خلف عبد الصمد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون و محافظ البصرة السابق، رئيساً لوزراء العراق خلفاً لحيدر العبادي”.

وأكد المانع أنّ دولة القانون ليست تابعة لدولة إيران كما يُردد البعض، لأنّ الدولة العراقية لديها اليوم شخصية تتمثل في رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

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أونا

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