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«الوزراء»: فرق بحثية تبدأ تفريغ محتويات الصندوق الأسود للطائرة الروسية

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«الوزراء»: فرق بحثية تبدأ تفريغ محتويات الصندوق الأسود للطائرة الروسية «الوزراء»: فرق بحثية تبدأ تفريغ محتويات الصندوق الأسود للطائرة الروسية

السفير حسام القاويش

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير، حسام القاويش، إن رئيس الوزراء المصري بالتعاون مع وزارة الطيران المدني ومجموعات من فرق البحث المصرية والروسية يقومون حالياً بـ تفريغ محتويات الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الروسية، والوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف القاويش خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من ” المذاع على قناة “الغد” العربي، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ جهود البحث تتوسع لمسافة 50 كيلو متر فى محيط مكان سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء، موضحاً أنّ فريق البحث يضم وفداً مصرياً وآخر روسياً فضلا عن فريق يضم مجموعة خبراء للشركة المصنعة للطائرة المنكوبة.

وأكد القاويش أن مهام فريق البحث جمع العينات التى تم انتشالها من مكان الحادث، وتفريغ محتويات الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.

وأوضح القاويش أن رئيس الوزراء المصري، زار السفير الروسي لدى القاهرة لتقديم واجب العزاء وإطلاعه على ملابسات الحادث وبعض الحقائق قبل ساعة من وصول وزير النقل الروسي ووفد حكومى رفيع المستوى إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات حول الحادث.

وأكد القاويش أن الشواهد الأولية لموقع الحادث تؤكد عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وأن سقوط الطائرة جاء نتيجة عيوب فنية بالطائرة.

وأشار القاويش إلى أنّه سيتم تحديد التعويضات لأسر الضحايا، في الوقت الذي عرضت فيه الدولة المصرية استضافة ذوي ضحايا الحادث المنكوب.

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