أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 7123 مخالفة مرورية وإزالة 1916 حالة إشغالات بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 7123 مخالفة مرورية وإزالة 1916 حالة إشغالات بالمنوفية ضبط 7123 مخالفة مرورية وإزالة 1916 حالة إشغالات بالمنوفية
قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة بمحافظة المنوفية له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، والتى أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير عدد 260 محضر إشغالات وعدد 394 حالة ضبط وعدد 1916 إزالة إشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير عدد 7123 مخالفة مرورية، تراوحت بين468 انتظارا خاطئا و479 قيادة بدون رخصة و424 سير بدون رخصة تسيير و25 سير بدون لوحات ، كما تم سحب 208 دراجات نارية وحجز 119دراجة نارية ، و5400 مخالفات متنوعة، كما قامت حملة الرادار بضبط 132 حالة تجاوزت السرعة القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365