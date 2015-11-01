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سقوط عاطلين هاربين من أحكام وبحوزتهما 71 تذكرة هيروين فى تلا بالمنوفية

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سقوط عاطلين هاربين من أحكام وبحوزتهما 71 تذكرة هيروين فى تلا بالمنوفية سقوط عاطلين هاربين من أحكام وبحوزتهما 71 تذكرة هيروين فى تلا بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز تلا بالمنوفية، من ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية وبحوزتهما 71 لفافة من مسحوق الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية أخطارا من المقدم نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد معلومات واردة إليه تفيد قيام "رمضان.ع.ح.ز" 41 عاما عاطل، و"عبد الرحمن.م. ع" 31 عاما عاطل ومقيمان بدائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت ضباط وحدة مباحث تلا من ضبطهما وبحوزتهما ( 71 ) تذكرة لمسحوق بيج اللون يشبة مادة الهروين وعدد (2 هاتف محمول) ومبلغ مالى 425 جنيها، والأول مطلوب لتنفيذ فى القضية رقم 5372 لسنة 2015 جنح مركز تلا (تبديد) 72 ساعة حبس، والثانى مطلوب لتنفيذ فى القضية رقم 21088 جنح مركز تلا 2014 (سرقة، حبس)، والقضية رقم 17771جنح مركز تلا 2014 ( تعدى على موظف عام- حبس سنة)، تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 16502 جنح مركز تلا لسنة 2015.

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