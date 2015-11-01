إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم، أمام قرية الشرفا بمركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم سيارتى ربع نقل أمام قرية الشرفا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وهم، على محمد إبراهيم 45 سنة، ونادر عبد الرحمن 55 سنة، ودولت رياض إبراهيم 55 سنة، ومايسة رياض حسن 5 سنوات، وعبد الله أحمد حسن 70 سنة، والجميع مقيمون بقرية جبل الطير وطهنا الجيل، ومحمد يوسف 65 سنة، ومقيم بقرية صفط الخمار.

وقد إنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام، لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.