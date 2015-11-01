أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اتهام أحد حيتان تقسيم الأراضى بالاستيلاء على أملاك 3 مواطنين بالخانكة

Google+ Print
اتهام أحد حيتان تقسيم الأراضى بالاستيلاء على أملاك 3 مواطنين بالخانكة اتهام أحد حيتان تقسيم الأراضى بالاستيلاء على أملاك 3 مواطنين بالخانكة
تجارة الأراضى أصبحت من أربح الأعمال بالقليوبية ولها فى كل منطقة متخصصون يطلق عليهم حيتان تقسيم الأراضى الزراعية وتحويلها إلى مبان، وهؤلاء لا يجرؤ أحد على محاسبتهم لأن نتيجة المواجهة قد تصل للقتل.

واقعيا حرر المواطن "أحمد. س" وآخرون 3 محاضر حملت أرقام 10490 و22009 و 10932 مركز شرطة الخانكة لسنة 2015 اتهموا فيها "ا.ك.أ"- بممارسة البلطجة وإطلاق الرصاص والتهديد بحرق سيارة أحدهم بعد رفضهم استيلاءه على أراضى ملكهم كما اتهموه بتبوير 5 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية بنطاق أبوزعبل والخانكة وتقسيمها وبيعها بالمتر كمبان.

وأشار الأهالى إلى سابقة اتهام المشكو فى حقه بالنصب على أحد المستثمرين العرب منذ سنوات، حيث باع له آلاف الأفدنة من أملاك الدولة بالمخالفة لقانون، وألقى القبض عليه حينذاك وحبسه فضلا عن اتهامه بقضايا تزوير قبل أن يخرج ويعاود نشاطه المجرم فى الخانكة.

وطلب الشاكون من الأجهزة المعنية سرعة مواجهة هذه الأعمال المنافية للقانون وتمكينهم من أراضيهم المغتصبة من قبل بلطجى هددهم بحرق سيارة أحدهم انتقاما منه على تقديم بلاغ ضده.

تولت النيابة التحقيق فى البلاغات الـ3 وطلبت من المباحث تحرياتها حول ظروف وملابسات الوقائع الواردة فيها والمعاينة على الطبيعة وسؤال المتهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365