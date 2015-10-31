إصابة ١٣ شخصًا في مشاجرتين بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة

أُصيب ١٣ شخص فى مشاجرتين بمركزى منوف والشهداء بالأسلحة البيضاء والشوم بسبب خلافات الجيرة .

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، اخطارا من رئيس مباحث منوف بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية كمشوش.

وبالانتقال والفحص تبين اصابة ٦ اشخاص فى مشاجرة بين عائلتى الكردى ونجم بالقرية بسبب الخلاف على الجيرة بالارض الزراعية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

كما تلقى مدبر الأمن إخطارًا من رئيس مباحث الشهداء بإصابة ٧ أشخاص فى مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بقرية ابو كلس التابعة للمركز وذلك بسبب خلافات الجيرة وتم تحرير محضر بالواقعة.