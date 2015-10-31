تحرير 89 مخالفًة تموينية خلال 11 يومًا في أسيوط‎

قال وكيل «وزارة التموين» بأسيوط ، المهندس صالح عبدالله، إن المديرية قامت بتنفيذ عدة جولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية بمراكز أسيوط للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط؛ بضرورة تفعيل دورة المتابعة والرقابة على الأسواق لحماية المستهلك.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هذه الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 89 مخالفةً تموينيةً خلال 11 يومًا بمراكز القوصية ومنفلوط والفتح وأبنوب منوها إن هذه المخالفات كانت ضد أصحاب المخابز والمحلات العامة وأصحاب محلات الجزارة والثلاجات وغيرها.

وأشار المهندس صالح عبدالله، إلى أنه خلال هذه الجولات جرى التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية والتعرف على أهم المشاكل التي تواجه المواطنين التي كان أهمها تلف بعض البطاقات الذكية نتيجة استخدامها بكثرة وضعف الشبكة العامة لمنظومة الخبز الجديدة مؤكدًا سرعة استجابة المديرية لحل هذه المشكلات.