تحرير 14محاضرًا لمخالفات بيئية في أسيوط‎

أكد رئيس مركز ومدينة القوصية، بدري محمد بدري، بدء أعمال اللجنة المكلفة بمواجهة حرق المخلفات الزراعية والمشكّلة من جهاز شئون البيئة والزراعة والوحدة المحلية للمرور والمتابعة وضبط عملية حرق المخلفات.

وقال رئيس المركز أنه جرى تحرير 6 محاضر بيئية لحرق مخلفات بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية خلال الأسبوع الماضي للحد من ظاهرة إنتشار الدخان وتكون السحابة السوداء والتأثير على الصحة العامة.

وشدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط على ضرورة التصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية بكل حسم دون تهاون من قبل جميع رؤساء المراكز بكافة المحافظة التي تضر بصحة المواطنين وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة الأمر الذي يجعل حرق هذه المخلفات جريمةً يعاقب عليها القانون.

وأضاف بدري أنه جرى تحرير 8 محاضر أخرى لمخالفاتٍ بيئيةٍ والمرور على الوحدات الصحية لمتابعة أداء العمل بها حيث جرى المرور على الوحدات الصحية بقرية بنى صالح وبني إدريس والصبحة والمنشأة الصغرى والتمساحية وإحالة المقصرين للتحقيق ومجازاتهم.