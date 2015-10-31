تحرير 89 مخالفة تموينية خلال 11 يومًا بأسيوط‎

قال المهندس صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط ان المديرية قامت بتنفيذ عدة جولات ميدانية على الاسواق والمحال التجارية بمراكز أسيوط للتاكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بضرورة تفعيل دورة المتابعة والرقابة على الاسواق لحماية المستهلك.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط ان هذه الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 89 مخالفة تموينية خلال 11 يوم بمراكز القوصية ومنفلوط والفتح وأبنوب منوها ان هذه المخالفات كانت ضد أصحاب المخابز والمحلات العامة وأصحاب محلات الجزارة والثلاجات وغيرها.

وأشار المهندس صالح عبدالله إلى انه خلال هذه الجولات تم التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التموينية حيث تم التعرف على اهم المشاكل التى تواجه المواطنين والتى كان اهمها تلف بعض البطاقات الذكية نتيجة استخدامها بكثرة وضعف الشبكة العامة لمنظومة الخبز الجديدة مؤكدا سرعة استجابة المديرية لحل هذه المشكلات.