“أبوحفيظة”: محتوى التليفزيون المصري الحالي لا يتناسب مع عام 2015

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي أكرم حسني، المعروف بـ “أبوحفيظة”، “ما قدمته الغرض منه هو أن يحاول القائمين علي مؤسسة التليفزيون المصري إعادة المؤسسة لمكاتنها الطبيعة”.

وأضاف “أبوحفيظة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “القاهرة 360″، المذاع على شاشة قناة “القاهرة والناس”، مساء اليوم السبت، “ما قمت به مجرد نقد ما يقدمه التليفزيون من محتوي لا يتناسب مع عام 2015″، مشيرا إلى أن مشكلة القائمين علي التليفزيون المصري أنهم لا يعي أن المشاهدين يرون برامج في القنوات الفضائية المختلفة.

وتابع، “اتحدي اي شخص يقول أن ما قدمته غير حقيقي”، مختتما “إذا أردنا أن نعالج ازمة حقيقة علينا ان نفتح ملفاتنا بشكل حقيقي ولا أري غضضة في الاعتذار اذا اخطأت ولكني لم أخطأ.