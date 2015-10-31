بعثة الأمم المتحدة ترحب بجهود التهدئة غرب ليبيا وتحث على تجنب التصعيد

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ، بكل الجهود التى أجريت من قبل مدن ( الزنتان ، مصراتة ، صبراتة ، الأصابعة ، رشفانة ، الزاوية) ، من أجل إنهاء التوتر ، مجددة دعوتها إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس والامتناع عن أى أعمال من شأنها أن تصعد التوتر بالمنطقة الغربية بعد سقوط طائرة مروحية قرب سواحل مدينة الزاوية.

وقالت البعثة ، فى بيان لها اليوم ، إنها تابعت جهود التهدئة بين أبناء المدن بالمنطقة الغربية ، بعد حادثة سقوط الطائرة العمودية قبل أيام ، مثمنة الجهود المبذولة من قبل بعض المدن واصفة هذه الجهود بأنها خير مثال على قدرة الليبيين فى صنع السلام بينهم وعلى عزمهم وقف الاقتتال.

وأضاف البيان ، أن هذه الجهود تدفع بالحوار إلى التوصل للتوافق الذى سيضمن بلا شك وحدة ليبيا واستقلالها ويتيح لليبيين عبر حكومة وحدة وطنية تمثلهم إحداث السلام والاستقرار فى بلادهم.

يذكر أن طائرة عمودية سقطت قبالة سواحل الماية غرب ليبيا فى الأيام الماضية، وأعلنت قوات فجر ليبيا مدينة ورشفانة منطقة عسكرية ، بعد اتهامهم لمجموعة مسلحة فى المدينة باستهداف الطائرة.

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