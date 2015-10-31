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محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

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محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

محافظ الإسماعلية – اجتماع أرشيفي

شهد محافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، يرافقه اللواء علي العزازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتور علاء عيد رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالوزارة وقيادات المحافظة التنفذية؛ بدء انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

تنظم الحملة «وزارة الصحة» خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر 2015 بجميع محافظات الجمهورية لتطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى عمر 10 سنوات لجميع الأطفال الذكور والإناث المصريين والغير مصريين التي تشارك بها جميع الإدارات والوحدات التابعة لوزارة الصحة وتحت إشراف طبي كامل في جميع المدارس الإبتدائية والحضانات ورياض الأطفال والمعاهد الأزهرية الإبتدائية وجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمواقع الصحية الآخرى وتحت الإشراف الطبي الكامل.

ويجري التطعيم عن طريق فرق مدربة على أعلى مستوى بالإضافة إلى عدم توافر التطعيمات الخاصة بهذا المرض إلا في وزارة الصحة والإدارات والهيئات التابعة لها فقط.

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