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سيبك من البيتزا.. الجريشة أكلة سيناوى تخفض الكولسترول وتقلل الجلطات والوزن

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سيبك من البيتزا.. الجريشة أكلة سيناوى تخفض الكولسترول وتقلل الجلطات والوزن سيبك من البيتزا.. الجريشة أكلة سيناوى تخفض الكولسترول وتقلل الجلطات والوزن
تحفل المائدة المصرية بالعديد من الأطباق المتنوعة والشهية، بل والمفيدة لصحتك أيضًا، ويتميز المطبخ المصرى بالتنوع فى أطباقه والذى يرجع للثقافات المختلفة للشعب المصرى باختلاف محافظات المحروسة.

الجريشة أشهر الأكلات المميزة لمائدة سيناء العامرة، تعد الجريشة بأستخدام القمح كامل الحبة والذى يتم طحنه وتخزينه فى جوالات من الخيش ليستخدم على مدار العام ويحضر طبق الجريشة بواسطة أضافة كوبين من القمح المطحون (الجريش) بعد نقعه إلى البصل المشوح بزيت الزيتون، والبهارات والملح والفلفل ثم يضاف اليهم مرق اللحم أو الدجاج، وقبل انتهاء التسوية بدقائق يضاف كوب من اللبن وتقدم الجريشة بجانب اللحم المحمر أو يمكن إضافة اللحم المسلوق إليه أثناء الإعداد.

الجريشة وجبة شهية يقدمها البدو لأغلى الضيوف كما أنها تحتوى على العديد من الفوائد الصحية التى يوضحها أخصائى التغذية خالد يوسف مؤكدًا أن القمح كامل الحبة وزيت الزيتون من أهم مكونات طبق الجريشة حيث يساعد القمح على منح الشعور بالشبع ويساعد على خسارة الوزن الزائد، كما يعمل زيت الزيتون على خفض نسبة الكولسترول الضار بالدم ويحسن من عمل الشرايين ويقلص فرص التعرض للجلطات.

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