دكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد يكتب: العلاقة الجنسية تحل كل الخلافات الزوجية

قد تجهل الكثير من السيدات ما يريده الرجل منها، ولذا تكثر الخلافات الزوجية التى تتسبب فى حدوث فجوه نفسية، وهذه الفجوة تتسبب فى حدوث النفور من إقامة العلاقة الزوجية "العلاقة الحميمة"، وقد يصل الأمر إلى الانفصال النفسى والجسدى.

وحول ذلك يجب على الزوجين معرفة وأهمية العلاقة الجنسية فى حل المشاكل الزوجية والاختلافات، كما أنها تفرز بعض الهرمونات المهمة للصحة النفسية.

ولذا يجب على الزوجة أن تتفهم وتتعرف جيدًا على أهم المطالب التى يريدها الرجل من زوجته، ومنها:

>1- أن العلاقة الجنسية مهمة جدًا للرجل وتعد من الأساسيات التى يفكر بها، ولذا فينصح إقامة العلاقة الجنسية مرتين أسبوعيًا للحد من المشاكل الزوجية.

2- ينصح بعدم إقامة العلاقة الجنسية على أنها واجب، ولكن يجب أن يعلم كل طرف أن هذه العلاقة مفيدة صحيًا جدًا له.

3- العلاقة الجنسية للرجل، تحد من إصابته بسرطان البروستاتا.

4- العلاقة الزوجية للمرأة تحد من إصابتها بسرطان الرحم والمبايض.

5- "أمك يا فوزية كانت بتدينى برستيجى قدام الناس أول ما ندخل البيت تسحبه"، مشهد مشهور فى مسرحية سك على بناتك، ويدل على مدى احتياج الرجل للاحترام سواء أمام الناس أو بينه وبين زوجته، ولذلك "إديله برستيجه واحترميه".

6- الست المحترمة هى اللى تحترم أهل جوزها.

7- إن كيدهن عظيم عشان كده العبى لعبة الضحية تكسبى أكتر.

8- حاولى تلبية رغباته لأن الرجل أثناء ارتفاع شهوته لا يستطيع التفكير فى أى شىء غير الجنس.

9- الاهتمام هو سر الزواج السعيد، فعندما يشعر الزوج أنه رقم واحد فى حياتك فيعطيك كل شىء فى الدنيا.

10- فى حالة مروره بفترة إرهاق يجب على الزوجة ترتيب إجازة، وذلك للتخفيف عليه من ضغوط الحياة.

>11- يجب على المرأة إعطاء الحرية لزوجها، والشعور بالأمان.

12- الست الشاطرة إلى تحافظ على بيتها وجوزها، وعشان كده بطلى تقوليه طلقنى، بدل ما يعملها.

13- لا بد من وجود اهتمام ثقافى فيما بينكم، ولذلك يجب أن تتناقشى معه فى أى موضوع يجذبه.

14- يجب أن يشعر كل فترة الرجل أنه يغير على شريك حياته، ولذلك عليك أن تجعليه يغير غيرة إيجابية، واحذرى من السلبية.

15- الرجل طفل كبيرًا، ولذلك فالتعامل العاطفى يساهم بشكل كبير فى تحسن العلاقة بينكم.

16- الرجل يعشق المرأة التى تهتم بمظهرها الخارجى، ولذلك اهتمى بهذه النقطة.