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بالصور: تايلور سويفت تحقق حلم طفلة مصابة بالسرطان

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بالصور: تايلور سويفت تحقق حلم طفلة مصابة بالسرطان بالصور: تايلور سويفت تحقق حلم طفلة مصابة بالسرطان

السبت 31-10-2015 18:54

حققت النجمة العالمية تايلور سويفت أمنية طفلة صغيرة مصابة بمرض سرطان الكلى، وفق ما ذكرته صحيفة People الأمريكية، التي أوردت أن أندريا سويفت، والدة المغنية الأمريكية الشهيرة، طلبت أن يؤتى بالطفلة إلى مقاعد كبار الزوار، قبل أن تصطحبها إلى الكواليس لمقابلة المطربة العالمية تايلور سويفت.
والتقطت المطربة العالمية بعض الصور مع الطفلة، كما نشرت والدة الطفلة أليسون رايبيرن، عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المقابلة وصوراً لطفلتها بصحبة سويفت، وعلّقت على الصور قائلة: "أصبحت أؤمن بأن الأحلام يمكن أن تتحقق".

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