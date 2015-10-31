عميد طب بيطرى تستغيث بالرئيس وتطالب بلجنة محايده للتحقيق معها

قامت منذ قليل الدكتوره عزيزه محروس عميد طب بيطرى جامعة القاهرة بارسال برقية استغاثة برقم 273 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تناشده التدخل وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق معها فى الاتهامات الموجهه لها من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والتى يقوم بنشرها يوميا على صفحات الجرائد والمواقع للتشهير بها دون تحقيق كما ارسلت برقية مماثلة برقم 274 لوزير التعليم العالى كما تقدمت الدكتوره عزيزه محروس عميد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة بمذكرة الى الدكتور شريف اسماعيل رئيس الوزراء والدكتوراشرف الشيحي وزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الاعلى للجامعات تضمنت المذكرة استغاثه من قرار د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وطلبت فى المذكرة بالموافقة على تشكيل لجنة محايدة من المجلس الأعلى للجامعات للتحقيق معها فيما منسوب لها وفيما يلى نص المذكرة:

أحيط سيادتكم علما أنه:

1- تم وقفي عن العمل من السيد أ.د. جابر نصار رئيس الجامعة لمد ثلاثة أشهر او لحين الانتهاء من التحقيقات ايهما ابعد. ولم يتم فتح التحقيق حيث انتابتني حالة من الانهيار العصبي وارتفاع ضغط الدم وانا في الطريق للمحقق (وكان هذا اول استدعاء) وذهبت فورا الي القصر العيني الفرنسي كي لا يفهم أنى تغيبت عن التحقيق إذا ذهبت الي أي مستشفى آخر ولكن المستشفى لم تسجل لي أي بيانات لديها ولم تعطني أي تقرير عن حالتي, “علما بأني أستاذ ادوية وسمعت من يقيس ضغط دمي انه 160/90 وهذا دائما يحدث لي مع الضغط والتوتر العصبي”.

وأبلغت المحامي الموكَّل مني والذي كان يصاحبني الي التحقيق وذهب الي مكتب السيد أ.د. المحقق قبل الموعد بعشرة دقائق في الساعة 12.50 دقيقة وابلغ سيادته بالعذر تليفونيَّاً وظل في انتظار المحقق الي الساعة 3.5 عصراً ولم يحضر المحقق وسجل المحامي هذا بمكتب سيادته.

وقد سبقته أ.د. وفاء محروس عامر رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة بإبلاغ السيد الفاضل رئيس الجامعة انني في وعكة صحية وتوجهت الي مستشفى القصر العيني كتابيا.

2- تعيين الزميلة وكيل الدراسات العليا والبحوث قائم بأعمال عميد الكلية.

3- تم تسليمها مكتب عميد الكلية.

وبناء على ذلك فإني استشعر عدم الطمأنينة للتحقيق بالجامعة.

برجاء التكرم بالموافقة على تشكيل لجنة محايدة من المجلس الأعلى للجامعات للتحقيق معي فيما هو منسوب لي ولكي اطمئن لسماع دفاعي وأيضا اطمأن لحقي في العدالة وانا تحت امر سيادتكم وتحت امر القانون والوطن, مع خالص الشكر والتقدير والإحترام.

مقدمته لسيادتكم د. عزيزة محروس محمد عامر عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الموقوف عن العمل دون إتاحة الحق لي في الدفاع عما نسب لي.