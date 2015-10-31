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محافظ الأقصر يقيل رئيس «الأقالتة للإصلاح الزراعي» وعضو بالجمعية بتهمة التزوير‎

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محافظ الأقصر يقيل رئيس «الأقالتة للإصلاح الزراعي» وعضو بالجمعية بتهمة التزوير‎ محافظ الأقصر يقيل رئيس «الأقالتة للإصلاح الزراعي» وعضو بالجمعية بتهمة التزوير‎

محافظ الأقصر – محمد بدر

قرر  محافظ الأقصر، محمد بدر، إقالة رئيس مجلس إدارة جمعية الأقالتة للإصلاح الزراعي بمركز القرنة غرب المحافظة، وأحد أعضاء الجمعية، وذلك لقيامهما بإساءة استعمال خاتم الجمعية واستغلال السلطة، وعدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات.

وكان أحد المواطنين قد إتهم أحمد قناوي محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية الأقالتة للإصلاح الزراعي، وجامع تهامي مكي، عضو مجلس إدارة الجمعية، باساءة استعمال خاتم الجمعية واستخراج بطاقة حيازة مزورة لأحد المزارعين بموجب عقد مزور، وبإجراء التحريات حول الواقعة ثبت صحتها مما حدا بمحافظ الأقصر لاصدار قرار باقالتهما.

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