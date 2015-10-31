صور| رئيس جامعة سوهاج يفتتح قاعتين للتدريب ويستمع لأراء الطلاب

افتتح رئيس «جامعة سوهاج» الدكتور نبيل نور الدين، يصاحبه الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عباس عميد كلية التربيه قاعتين للتدريب للكلية بالجامعة الجديدة، بغرض عقد محاضرات وورش عمل التأهيل التربوي والبرامج التدريبية مع المجتمع الخارجي وكذا استخدامها لعمل مناقشات الماجستير والدكتوراة والسمينارات العلمية لأقسام الكلية، إضافة الى أقامة الندوات العلمية والثقافية.

وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلبة والطالبات بالحرم الجامعي استمع خلاله لأرائهم حول بعض المشكلات الطارئة التي تواجههم مثل التماسات المدينة و تعارض مواعيد المحاضرات فيما بينها، حيث وجه بحلها، وأوضح لهم قرب افتتاح محطة المياة الخاصة بالجامعة، مشيرًا إلى أنه جرى عمل عدة مناقصات للكافيتريات الخاصة بالجامعة وتشغيل بعض منهم، مضيفًا إلى ادخال خدمة “الطفطف” لتيسير انتقال الطلبة والطالبات إلى محاضراتهم.

واستفسر رئيس الجامعة، من الطلاب عن إنطباعهم حول توافر المواصلات من وإلى الجامعة الجديدة حيث أكد عددٍ كبير من الطلاب أن العملية تسير بسهولةٍ ويسر، فيما أشار البعض الآخر إلى وجود بعض الصعوبات أثناء العودة.

والتقى رئيس الجامعة مع أعضاء «هيئة التدريس» بكلية التربية حيث عبر عن سعادته بالطلاب وبالروح العالية الموجودة بين الجميع بالمقر الجديد، وقال إننا قد استطعنا أن نصل لهذا المستوى المتميز بعد تخطيط طويل للمقر الجديد الذي تكلف ما يقرب من مليار جنيةٍ، وذلك نتيجة تضافر جميع القيادات بدء من «رئاسة الجمهورية» الداعم الأول مرورًا بالجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتطرق “نور الدين” إلى أن الجامعة آمنة من أي مخاطر متعلقة بالسيول وذلك بناءً على تقرير لجنة وزراة الري، وفي سياق آخر يتعلق بقانون الخدمة المدنية فكانت الجامعة صاحبة المباردة بمخاطبة وزيري التخطيط والمالية من حيث عدم إدارج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقانون.