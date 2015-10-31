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محافظ أسوان يقود برفقة مدير الأمن حملة لإزالة التعديات بالسوق السياحي

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محافظ أسوان يقود برفقة مدير الأمن حملة لإزالة التعديات بالسوق السياحي محافظ أسوان يقود برفقة مدير الأمن حملة لإزالة التعديات بالسوق السياحي

محافظ أسوان يرافقه مدير الأمن

نفذت محافظة أسوان، حملةً أمنيةً مكبرةً لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة السوق السياحي بشارع سعد زغلول وسط مدينة أسوان برئاسة اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان وإشراف اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان ومحمد حساني رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان.

وصرح محمد حساني رئيس مدينة أسوان إن الحملة أسفرت عن رفع حوالي 500 حالة إشغال طريق وتحرير 100محضر إداري وإشغال طريق. وقال إنه شارك في الحملة أقسام المرافق والإشغالات والأحياء والأقسام والإدارات المختلفة بالوحدة المحلية وقسم شرطة المرافق وقسم أول وإدارة مرور أسوان والبحث الجنائي والحماية المدنية والمباحث الجنائية، وقوات الأمن المركزي. لافتًا إلى أن هذه الحملات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة بالتوازي، مع تنظيم حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع أنحاء مدينة أسوان.

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