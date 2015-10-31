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صحة سوهاج: تطعيم مليوني طفل بالمحافظة ضد الحصبة الألمانية

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صحة سوهاج: تطعيم مليوني طفل بالمحافظة ضد الحصبة الألمانية صحة سوهاج: تطعيم مليوني طفل بالمحافظة ضد الحصبة الألمانية

حملة تطعيم تلاميذ المدارس

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يسري بيومي، إن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بدأت اليوم السبت تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية لتطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات.

وأضاف ” بيومي” أن الحملة تستمر لمدة 3 أسابيع يكون العمل فيها من الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا بفرق تطعيم ثابتة بالحضانات الحكومية والخاصة والمدارس الإبتدائية العامة والخاصة والتجريبية والمعاهد الأزهرية والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومقار الوحدات الريفية ومواقع تطعيم آخرى بالقرى والنجوع وذلك للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى والي، مدير عام «الطب الوقائي» بالمديرية إن إجمالي عدد الأطفال المستهدفين من التطعيم مليون 821 ألف و 17 طفلًا من عمر ٩ شهور حتي ١٠ سنوات، مضيفًا أن عدد المشرفين بالحملة ١٣٣ مشرف إدارة، و ٥٠ مشرف مركزي، وأن عدد المنسقين بالمدارس والمعاهد الأزهرية هو ٢٣٣٤ منسقًا، وعدد مواقع التطعيم ٣٢٣٢ موقعًا، وعدد الفرق ٧٢٦ فرقةً.

وأوضح ” والي ” أن الهدف من تنفيذ الحملة هو القضاء علي مرض الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

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