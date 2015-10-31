«المحمدي» يقود هال سيتي للفوز على قاهر مانشستر يونايتد

أحرز أحمد المحمدي، لاعب هال سيتي، هدف فوز فريقه أمام ميلتون كينز دونز، مساء اليوم باستاد «إم كي» في الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب».

وجاء هدف المحمدي في الدقيقة 19 من زمن اللقاء ليقود فريقه للفوز الثامن ونجح المحمدي في ضرب مصيدة التسلل، ليتسلم الكرة من زميله آبيل هرنانديز ليسدد الكرة مباشرة في الشباك.

وأحرز ديامي الهدف الثاني لهال سيتي في الدقيقة 90 ليحقق الفوز الثامن بالشامبيونشيب ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.

وكان فريق إم كيه دونز أخرج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز عريض برباعية في كأس الاتحاد الموسم الماضي.