أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - روما 0-1 إنتر .. صلاح خطير

Google+ Print
مباشر - روما 0-1 إنتر .. صلاح خطير مباشر - روما 0-1 إنتر .. صلاح خطير

يلعب محمد صلاح نجم روما بشكل أساسي في مباراة إنتر على قمة الدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحل روما ضيفا على إنتر ضمن الجولة 11 من الكالتشيو، تابع تفاصيل المباراة من هنا.

ويتواجد صلاح في خط الهجوم بجوار الإيفواري جيرفينيو والبونسي إدين دجيكو.

وظهرت خطورة نجم منتخب في النصف ساعة الأولى بانطلاقاته وسرعته وكاد أن يسجل في مناسبتين.

وسجل جاري ميديل هدف المباراة الأول في الدقيقة 30 من تسديدة رائعة على عكس سير اللقاء.

صلاح ضد إنتر – هل يعاقب مانشيني على عدم "وجود رصيد في هاتفه"؟

ويغيب دانييلي دي روسي عن التشكيل، بينما يتواجد الثلاثي أليساندرو فلورينزي وميراليم بيانيتش ورادا نايجولان في خط الوسط.

روما يدخل المباراة على قمة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بينما يلاحقه إنتر برصيد 21 نقطة.

بالأرقام والفيديو – صلاح ضد إنتر.. هل يعيد نسبة النجاح الـ100%؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر