رئيس السودان يعود إلى الخرطوم بعد مشاركته فى القمة الإفريقية الهندية

>عاد الرئيس السودانى عمر البشير إلى الخرطوم مساء اليوم "السبت" قادما من الهند ، عقب مشاركته فى القمة الإفريقية الهندية الثالثة ، بمشاركة عدد من الزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية التى انعقدت بنيودلهى فى الفترة ما بين 26 إلى 30 من أكتوبر الجارى .

وقال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الرئيس البشير ، إن القمة بدأت باجتماعات اللجان ، ثم وزراء الخارجية والقمة .. مبينا أن القمة أكدت عمق العلاقات الإفريقية الهندية وضرورة تطويرها بما يعود بالمنفعة للأطراف كافة .

وأضاف أن البشير قدم خطاب السودان فى القمة حيث اشتملت على عدة محاور أهمها أزلية العلاقات مع الهند ، ومجالات التعاون الواسعة ، بالإضافة إلى أهمية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن .

وأشار غندور إلى أن الرئيس البشير أجرى لقاءات مهمة على هامش القمة مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ، تناولت العلاقات الثنائية وموضوع زيارة زوما إلى السودان أوائل العام المقبل ، بجانب مناقشة القضايا التى تخص الإقليم وتحقيق السلام فى جنوب السودان ، كما التقى البشير أيضا برئيس وزراء إثيوبيا هايلى مريام ديسالين ، وتناولا عددا من القضايا على المستوى الثنائى والإقليمى وملف جنوب السودان ، فضلا عن قضايا مياه النيل .

ووصف غندور الزيارة بأنها "ناجحة" وحققت أهدافها ، حيث اختتمت بلقاء جمع الرئيس البشير برئيس الوزراء الهندى تباحثا فيه حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها فى المجالات كافة ، مبينا أن الرئيس البشير قدم دعوة لرئيس الوزراء الهندى لزيارة الخرطوم .

وأكد وزير الخارجية السودانى أن الاستثمارات الهندية فى السودان كبيرة ، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مشروع للكهرباء وعدد من العقودات فى المجالات المختلفة .. متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة فى الميزان التجارى بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية .

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